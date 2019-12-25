Городская больница №33 возвращается к плановому приему пациентов

Уже через две недели медучреждение приступит к штатному режиму работы.

Городская больница №33, расположенная в городе Колпино, прекращает прием больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Уже через две недели медучреждение приступит к штатному режиму работы. Свою работу возобновят отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. В настоящее время в больнице проводится дезинфекция. В пресс-службе отметили, что медучреждение может вновь превратиться в коронавирусный стационар, если потребуется такая необходимость.

Также к штатной работе постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии. В стационарах остались 134 койки для пациентов с коронавирусом.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе снижается заболеваемость ковидом. Поэтому медучреждения могут возвращаться к штатному режиму работы. Беглов добавил, что четвертая коронавирусная волна ожидается осенью этого года. Глава города призывает петербуржцев вакцинироваться.

Ранее стало известно, какие федеральные больницы в Петербурге вернутся к плановой работе к концу августа.

Фото: Piter.tv