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Губернатор объявил о консервации коронавирусного госпиталя "Ленэкспо"
Сегодня, 12:35
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор объявил о консервации коронавирусного госпиталя "Ленэкспо"

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Некоторые стационары также вернутся к обычному режиму работы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил эфире радио "России", что в городе сокращаются число случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с чем  полевой госпиталь "Ленэкспо" будет законсервирован, кроме пятого павильона.

К обычной работе вернутся некоторые стационары. По словам губернатора, на прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца месяца эти стационары вернутся к плановому режиму работы. 

Напомним, что в Петербурге продлены сроки введенных 13 июля ограничений.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленэкспо, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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