Губернатор объявил о консервации коронавирусного госпиталя "Ленэкспо"

Некоторые стационары также вернутся к обычному режиму работы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил эфире радио "России", что в городе сокращаются число случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с чем полевой госпиталь "Ленэкспо" будет законсервирован, кроме пятого павильона.

К обычной работе вернутся некоторые стационары. По словам губернатора, на прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца месяца эти стационары вернутся к плановому режиму работы.

Напомним, что в Петербурге продлены сроки введенных 13 июля ограничений.

Фото: Piter.tv