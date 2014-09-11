В Петербурге продлены сроки введенных 13 июля ограничений

Они действуют до 29-го августа.

Действующие "антикоронавирусные" ограничительные меры, которые были введены правительством Петербурга 13-го июля по 16-е августа, продлены до 29-го августа. Информация об этом содержится в сообщении пресс-службы администрации губернатора от 30-го июля.

В СМИ появилась информация о том, что часть ограничения будет снята 16-го августа, однако это не соответствует действительности. В частности речь идет о мероприятиях численностью более 75 человек, заполняемости театров и цирков не более 1500 человек, обязательном ПЦР-тестировании тренеров и спортсменов во время проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

Часть ограничений, касающаяся фудкортов, фудплейсов и "островков" была снята со 2 августа при соблюдении определенных условий, однако остальные ограничения были продлены до 29 августа. Отметим, несмотря на то, что фудкортам разрешили работать, некоторые из них не открылись или открылись лишь с некоторыми заведениями. На приведенном ниже фото ресторанный дворик в ТРЦ "Июнь", фото было сделано 14-го августа.

Фото: Piter.TV