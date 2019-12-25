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Роспотребнадзор разрешил петербуржцам навещать родственников в больницах
Сегодня, 17:24
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Роспотребнадзор разрешил петербуржцам навещать родственников в больницах

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Ограничение действовало с 2020 года.

Петербургский Роспотребнадзор разрешил пускать посетителей в больницы. Постановление ведомства отменяет меры, введенные еще в 2020 году.

Документ подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Ограничения снимаются на посещение медучреждений стационарного типа.

Ранее на протяжении 2 лет в больницы пускали только тех, кто ухаживает за лежачими больными и пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии. Встречи должен был одобрить врач. 

Ранее в России сняли все коронавирусные ограничения. 

Фото: Piter.tv

Теги: больница, ограничительные меры, посетитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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