Роспотребнадзор разрешил петербуржцам навещать родственников в больницах

Ограничение действовало с 2020 года.

Петербургский Роспотребнадзор разрешил пускать посетителей в больницы. Постановление ведомства отменяет меры, введенные еще в 2020 году.

Документ подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Ограничения снимаются на посещение медучреждений стационарного типа.

Ранее на протяжении 2 лет в больницы пускали только тех, кто ухаживает за лежачими больными и пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии. Встречи должен был одобрить врач.

Ранее в России сняли все коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.tv