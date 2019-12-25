Роспотребнадзор разрешил петербуржцам навещать родственников в больницах

Петербургский Роспотребнадзор разрешил пускать посетителей в больницы. Постановление ведомства отменяет меры, введенные еще в 2020 году.
Документ подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Ограничения снимаются на посещение медучреждений стационарного типа.
Ранее на протяжении 2 лет в больницы пускали только тех, кто ухаживает за лежачими больными и пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии. Встречи должен был одобрить врач.
Ранее в России сняли все коронавирусные ограничения.
Фото: Piter.tv
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