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В России сняли все коронавирусные ограничения
Сегодня, 9:22
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В России сняли все коронавирусные ограничения

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В связи с продолжающимся снижением заболеваний коронавирусом Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений.

Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В течение последних 4 месяцев в стране отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06).

Роспотребнадзор

В связи с продолжающимся снижением заболеваний коронавирусом Роспотребнадзор приостанавливает действие введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общественных заведений ночью.

При ухудшении обстановки по коронавирусу действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

При это в июне стало известно, что Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода.

Фото: Piter.tv

 

Теги: коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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