Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода

Глава федерального ведомства посоветовала всем пройти вакцинацию перед наступлением зимы.

Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендации по интервалу ревакцинации против коронавируса. Об этом во время Петербургского международного экономического форума сказала глава ведомства Анна Попова. Ее слова передали "РИА Новости".

На данный момент действует рекомендация, согласно которой проходить ревакцинацию против COVID-19 советуют через полгода после последней прививки.

Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех. Анна Попова.

Пройти ревакцинацию можно всеми зарегистрированными в России препаратами — "Спутник V", "Спутник Лайт", ЭпиВакКорона", "КовиВак".

Ранее стало известно о том, что в Петербурге снизился коллективный иммунитет к COVID-19.

Фото: ПМЭФ