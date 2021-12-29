В комздраве не исключили ужесточения ограничительных мер из-за штамма "омикрон"

При этом нынешние меры на текущий момент считают достаточными.

В комитете по здравоохранению Петербурга не отрицают возможного ужесточения ограничительных мер из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Принципально важно сейчас добиться того, чтобы все те ограничения, которые уже действуют, исполнялись надлежащим образом, чтобы все люди, которые посещают общественные места направлялись туда, как минимум имея сертификат переболевшего или вакцинированного, а не используя какие-либо иные методы для того, чтобы попасть в общественное место, на которые наложены те или иные ограничения. Дмитрий Лисовец.

В текущих условиях соблюдения действующих ограничений достаточно. Не исключено, что в России будет такая же ситуация, как в странах Западной Европы, в которых циркулирует "омикрон", и может быть, позже потребуется введение дополнительных мер.

Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сказала о том, что в городе есть подозрение на штамм "омикрон" среди заболевших COVID-19, однако назвать точное количество больных не представляется возможным. Дело в том, что для определения штамма проводится генно-молекулярное исследование, которое занимает от 10 до 12 дней. В основном переносчики этого штамма приезжают из стран Африки. По прибытии путешественников ждет 14-дневный карантин и обследование.

Ранее представители профильных ведомств дали характеристику ситуации с СOVID-19 на текущий момент.

Фото: Piter.TV