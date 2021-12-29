Лисовец: количество больных коронавирусом за период новогодних праздников не изменилось

Можно говорить о том, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Количество активных больных с коронавирусом держалось на одном уровне на протяжении всех новогодних праздников и составляло 25-26 тысяч человек. По сравнению с предновогодним периодом ситуация сильно не изменилась. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

При этом нагрузка на стационары была меньше, чем в прошлом году. За весь период было госпитализировано с COVID-19 и пневмониями 3500 человек. Это на 18% меньше, чем в предшествующий 10-дневный период.

Я думаю, что это связано со снижением числа тяжелых случаев, которые потребовали госпитализации. Но к сожалению, по некоторым данным, я могу судить, что наши жители хотели как минимум новогоднюю ночь провести дома. Сразу после 31 декабря — 1 января и 6–7 января мы отмечали небольшое увеличение числа госпитализаций. Дмитрий Лисовец.

Вакцинацию от коронавируса первично прошли 26 тысяч человек. Таким образом, город постепенно приближается к отметке 3 млн вакцинированных.

Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что снижение заболеваемости началось еще до новогодних праздников. При этом стоит говорить, скорее, о стабилизации ситуации, так как существенного снижения или роста числа больных нет. Представитель ведомства сказала о том, что в Роспотребнадзоре видят, что граждане расслабились, и стали хуже соблюдать масочный режим.

По данным на 10 января, официально COVID-19 выявили за сутки у 1419 человек.

Фото: Piter.TV