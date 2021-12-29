В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 не превышает 1500 человек

За сутки ковидом заболели 1419 человек.

В Петербурге до новогодних праздников суточное число заболевших коронавирусом составляло 1529 человек. По данным на 10 января, COVID-19 заболели чуть более 1400 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1419 человек, выздоровели 772 человека и 62 человека не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 865 516 человек, победили вирус 809 035 человек и 28 632 человека скончалось из-за коронавируса.

Однако, по словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Есть высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Фото: Piter.TV