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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 не превышает 1500 человек
Сегодня, 12:09
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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 не превышает 1500 человек

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За сутки ковидом заболели 1419 человек.

В Петербурге до новогодних праздников суточное число заболевших коронавирусом составляло 1529 человек. По данным на 10 января, COVID-19 заболели чуть более 1400 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1419 человек, выздоровели 772 человека и 62 человека не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 865 516 человек, победили вирус 809 035 человек и 28 632 человека скончалось из-за коронавируса. 

Однако, по словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Есть высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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