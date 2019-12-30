В Петербурге по-прежнему снижается заболеваемость коронавирусом

За сутки ковидом заболели 1 529 человек (накануне – 1 532 человека).

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 529 человек (накануне – 1 532 человека), выздоровели – 2 468 человек и 51 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 851 908 человек, победили вирус 799 163 человека и 28 036 человек скончалось из-за коронавируса.

Однако, по словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Есть высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Фото: Piter.TV