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В Петербурге по-прежнему снижается заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 12:21
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В Петербурге по-прежнему снижается заболеваемость коронавирусом

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За сутки ковидом заболели 1 529 человек  (накануне – 1 532 человека).

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 529 человек (накануне – 1 532 человека), выздоровели – 2 468 человек и 51 человек не победил вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 851 908 человек, победили вирус 799 163 человека и 28 036 человек скончалось из-за коронавируса. 

Однако, по словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Есть высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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