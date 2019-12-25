Губернатор назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге напряженной

По его словам, сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости.

В Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 29 декабря по итогам заседания федерального оперштаба с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.

Сегодня помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 14 городских и 3 федеральных стационара. С 16 декабря в городе развернули новый корпус больницы Святого Георгия на 403 койки. По данным на 29 декабря, за сутки ковидом заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека), выздоровели – 2 729 человек и 59 человек не победили вирус. В больницах находятся 5 673 человека (свободно 40% инфекционных коек).

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 259 974 человека (без учета "Спутника Лайт"), 2 671 884 человека закончили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 958 257 комплектов доз.

С начала пандемии в Петербурге проведено более 15 млн ПЦР-исследований. Охват тестированием – 456,6 теста на 100 тысяч населения. Это более чем в 2 раза выше нового норматива Роспотребнадзора.

Тем временем в Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Эксперт рассказал, работает ли вакцина "Спутник V" против нового штамма.

Фото: Piter.TV