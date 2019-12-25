За сутки в ковидные стационары поступили 338 петербуржцев

В настоящее время в больницах находятся 5 673 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 29 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 338 человек, а выписали 503 человека.

В настоящее время в больницах находятся 5 673 человека (свободно 40% инфекционных коек): 562 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 308 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 159 человек, в "Заре" – 496 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 1 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 22 578 человек.

Петербург вернулся на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека), выздоровели – 2 729 человек и 59 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV