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В Петербурге уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом
Сегодня, 11:39
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В Петербурге уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом

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За сутки ковидом заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека).

Петербург вернулся на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека), выздоровели – 2 729 человек и 59 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 848 847 человек, победили вирус 793 459 человек и 27 925 человек скончалось из-за коронавируса. 

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что к концу ноября у 80% петербуржцев (переболевших и вакцинированных) выработался иммунитет к коронавирусу.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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