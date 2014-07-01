В Петербурге уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом

За сутки ковидом заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека).

Петербург вернулся на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 526 человек (накануне – 1 802 человека), выздоровели – 2 729 человек и 59 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 848 847 человек, победили вирус 793 459 человек и 27 925 человек скончалось из-за коронавируса.

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что к концу ноября у 80% петербуржцев (переболевших и вакцинированных) выработался иммунитет к коронавирусу.

Фото: Piter.TV