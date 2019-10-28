В Петербурге у 80% жителей выработался иммунитет к коронавирусу

В их числе оказались и переболевших ковидом, и вакцинированные.

К концу ноября у 80% петербуржцев (переболевших и вакцинированных) выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 декабря. Согласно документу, в городе первично привились 2 257 193 человек, завершили цикл вакцинации 2 658 558 горожан. По словам Сараны, к концу года планируется привить 3 млн человек.

Ранее Минздрав представил план по вакцинации, согласно которому в городе к 31 августа необходимо было привить 2,6 млн человек (60% населения). В конце сентября в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек.

Фото: Piter.TV