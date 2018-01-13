В Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон"

Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану.

В Петербурге подтвердились два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Их изолировали в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

В конце ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость. Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: Piter.TV