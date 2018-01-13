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В Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон"
Сегодня, 13:22
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон"

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Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану.

В Петербурге подтвердились два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Их изолировали в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

В конце ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость. Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, омикрон
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edovles
Сегодня 14:08

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edovles
Сегодня 14:08

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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