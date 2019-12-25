Омикрон: что известно о новом штамме коронавируса

24 ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Омикрон

Первого зараженного новым штаммом коронавируса обнаружили 26 ноября в Израиле. Также заболевшие есть в Ботсване, ЮАР, Гонконге. В Европе мутацию SARS-CoV-2 уже выявили в Бельгии, Германии, Италии и Великобритании. В Австрии и Нидерландах пока лишь подозревают первые случаи заражения. В ВОЗ отметили, что существующие ПЦР-тесты не могут распознать "омикрон".

По словам британских ученых, новый штамм объединил в себе мутации от предыдущих вариантов коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Кроме того, добавились новые. По одной из версий, "омикрон" мог появиться в результате длительного нахождения вируса в организме человека, имеющего нарушения иммунной системы из-за тяжелого заболевания или медицинских препаратов.

Из-за высокой скорости распространения нового штамма власти Великобритании, Израиля, Нидерландов, Австрии и Франции ввели запрет на путешествия в страны Южной Африки, не дожидаясь результатов исследований ученых. Россия ограничит въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

Опасность нового штамма коронавируса

Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным по сравнению с другими штаммами, включая "дельту". Также не понятно, вызывает ли он более тяжелое течение болезни. Предварительные данные исследования указывают, что рост числа госпитализаций в Южной Африке может быть не связан с конкретным штаммом. Чтобы понять, насколько опасны симптомы "омикрона", ученым потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

По словам вирусолога, руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, у заболевших новым штаммом выявлено много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса. Иначе говоря, антитела, которые образовались при вакцинации или после болезни, не защитят от "омикрона".

Глава Всемирной медассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

Симптомы нового штамма коронавируса

По словам медиков из ЮАР, у "омикрон"-штамма нетипичные для коронавируса симптомы. У заболевших не пропадает обоняние и вкус, как это часто бывает при других разновидностях COVID-19. При заражении новым вариантом наблюдается только повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов зафиксирован учащенный пульс. Медики заявили, что в первую очередь "омикрон" распространяется среди молодых людей. В больницы поступают люди в возрасте 20-30 лет, 65% из них непривитые.

Научные советники британского правительства опасаются, что новый штамм может почти на 40% снизить эффективность существующих вакцин. Другие ученые с ними не согласны и призывают людей прививаться.

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