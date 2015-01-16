Глава Всемирной медассоциации: омикрон-штамм может быть таким же опасным, как Эбола

Франк Ульрих Монтгомери оценил знания экспертов о новом быстро распространяющимся штамме коронавируса.

Глава Всемирной медицинской ассоциации заявил о том, что омикрон-штамм может быть таким же опасным, как тот, что вызывает лихорадку Эбола. Франк Ульрих Монтгомери подчеркнул в общении с журналистами, что избежать этого поможет массовая вакцинация населения. Прививки помогут обществу справиться с мутациями вариантов ковида, появления и распространения по миру более заразных штаммов. Таким мнение специалист поделился в интервью для СМИ немецкой медиагруппы FUNKE.

Все мы сначала недооценили эту пандемию. Я тоже думал, что это разновидность гриппа. В какой-то момент мы посчитали, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился очень заразный вариант "дельта". Теперь мы знаем, что нам придется проводить вакцинацию годами. Франк Ульрих Монтгомери, глава ВМА

Эксперт уверен, что нельзя позволить вирусу мутировать.При этом обнаруженный на юге Африки новый вариант - "хороший пример", почему важно обеспечить выполнение вакцинации. Ученый считает, что наука еще практически ничего не знает о штамме, однако он быстро распространяется. Эксперт считает, что следует позаботиться о как можно меньшем уровне распространения каких-бы то ни было инфекций.

Напомним, что ВОЗ вечером 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Эту мутацию аналитики считают беспокоящей.

ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron.

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