ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron

Эксперты решили дать африканскому штамму B.1.529 название омикрон.

Всемирная организация здравоохранения заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron. На экстренном заседании ВОЗ специалисты из технической консультативной решили дать новому штамму B.1.529 из южной Африки название греческой буквы. Постановление распространено перед журналистам по результатам совещания в Женеве.

Эксперты напомнили о том, что несколько лабораторий изучили мутацию коронавируса. Один из целевых генов штамма диагностика не показала (с использованием популярных ПЦР-тестов), поэтому этот ген будет использоваться в качестве маркера на наличие в организме омикрон-варианта.

Может иметь преимущество в плане роста. заявление ВОЗ

Сейчас штамм внесен в реестр вариантов ковида, которые вызывают у международного научного сообщества обеспокоенность.

ВОЗ: Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V".

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