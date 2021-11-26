ВОЗ: Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V"

Ханс Клюге оценил сотрудничество по регистрации российского препарата в Европе.

В ВОЗ сообщили, что Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с сотрудниками МИД посетила главу в прошлую пятницу. Ханс Клюге, представитель ВОЗ

Эксперт рассказал, что стороны договорились до конца 2021 года отправить еще некоторые данные по отечественному препарату для профилактики коронавирусной инфекции. После этого Женева и РФПИ согласуют график повторной инспекции вакцины. Клюге напомнил журналистам о том, что много лет проработал в РФ. Он призвал международное сообщество быть благодарными Москве за успешные научные разработки по вакцинам не только против ковида, но и в отношении других заболеваний.

В ВОЗ считают, что пик нынешней волны ковида в России пройден.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

