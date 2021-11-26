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ВОЗ: Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V"

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Ханс Клюге оценил сотрудничество по регистрации российского препарата в Европе.

В ВОЗ сообщили, что Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с сотрудниками МИД посетила главу в прошлую пятницу.

Ханс Клюге, представитель ВОЗ

Эксперт рассказал, что стороны договорились до конца 2021 года отправить еще некоторые данные по отечественному препарату для профилактики коронавирусной инфекции. После этого Женева и РФПИ согласуют график повторной инспекции вакцины. Клюге напомнил журналистам о том, что много лет проработал в РФ. Он призвал международное сообщество быть благодарными Москве за успешные научные разработки по вакцинам не только против ковида, но и в отношении других заболеваний.

В ВОЗ считают, что пик нынешней волны ковида в России пройден.

Фото и видео: YouTube / Россия-1
 

Теги: воз, спутник v, ханс клюге
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости, Здоровье, Новости Ленинградской области,

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