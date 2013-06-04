В ВОЗ считают, что пик нынешней волны ковида в России пройден

Россия прошла пик текущей волны коронавируса. Об этом свидетельствует снижение случаев заражения за последние три недели, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью телеканалу "Россия-1".
В восточной части [Европейского региона] я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию - в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем
Ханс Клюге
Специалист назвал три основных фактора, которые привели к росту числа заражений. Это высокое распространение штамма "дельта", больше число невакцинированных и неревакцинированных граждан, а также наступление холодов, из-за которых люди стали больше времени проводить в помещениях.
Клюге добавил, что опасность ковида никуда не делась, поэтому людям крайне необходимо придерживаться тех мер, которые приняли власти.
Ранее мы писали о том, что введение QR-кодов в петербургских кафе и магазинах перенесли на 27 декабря.
Видео: YouTube / Россия 24
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