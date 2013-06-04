В ВОЗ считают, что пик нынешней волны ковида в России пройден

Несмотря на положительную динамику опасность ковида никуда не делась.

Россия прошла пик текущей волны коронавируса. Об этом свидетельствует снижение случаев заражения за последние три недели, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью телеканалу "Россия-1".

В восточной части [Европейского региона] я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию - в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем

Ханс Клюге

Специалист назвал три основных фактора, которые привели к росту числа заражений. Это высокое распространение штамма "дельта", больше число невакцинированных и неревакцинированных граждан, а также наступление холодов, из-за которых люди стали больше времени проводить в помещениях.

Клюге добавил, что опасность ковида никуда не делась, поэтому людям крайне необходимо придерживаться тех мер, которые приняли власти.

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Видео: YouTube / Россия 24