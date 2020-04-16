Введение QR-кодов в петербургских кафе и магазинах перенесли на 27 декабря

Также в городе продлили коронавирусные ограничения до 31 января.

Смольный внес изменения, введение QR-кодов для общепита и объектов розничной торговли в Петербурге перенесли с 1 на 27 декабря. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. Об этом 78.ru рассказал губернатор города Александр Беглов. Также градоначальник доволен темпами вакцинации от коронавируса – достигнут рекорд в 39 тысяч вакцинаций в сутки. Смольный дал возможность петербуржцам привиться и прикупиться перед новогодними праздниками.

Но при этом власти Петербурга продлили остальные коронавирусные ограничения до 31 января: допуск по QR-кодам в учреждения культуры, спортзалы, бассейны, а также при посещении культурных, спортивных, конгрессно-выставочных мероприятий и церемоний бракосочетания.

Также в городе вводят новые ограничения. С 27 декабря в гостиницы могут заселиться горожане, завершившие цикл вакцинации, а также те, у кого при себе есть отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Те, кто заселился в гостиницу, предоставив ПЦР-тест, должны будут после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Кроме того, с 27 декабря горожане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах.

В пресс-службе добавили, что петербургские чиновники должны подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений и представить их главе города.

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