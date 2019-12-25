У заболевших коронавирусом петербуржцев чаще всего находят штамм "Омикрон"

По состоянию на 37-ю неделю 2023 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1130 случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге продолжает расти количество заболевших COVID-19, введение ограничительных мер не планируется. Чаще всего люди заболевают коронавирусом штамма "Омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Рост заболеваемости объясняется сезонностью: в осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. В связи с этим в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Однако, вводить общие ограничительные меры, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 выросла в Петербурге.

Фото: Piter.TV