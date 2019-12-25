Вирусолог рассказал, чем может быть опасен штамм "омикрон"

По словам Чепурнова, возможен вариант, что "омикрон" и не получит широкого распространения, тогда он через какое-то время будет подавлен другими вариантами.

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о новом штамме коронавируса "омикрон" и чем он может быть опасен. Этим он поделился в беседе с "360".

По словам вирусолога, точных данных о штамме "омикрон" на сегодняшний день нет, по всему миру ученые только исследуют его. Чепурнов рассказал, что в случае "омикрона" было выявлено очень много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса. Иначе говоря, антитела, которые образовались при вакцинации или в результате заболевания, не защитят от нового штамма.

Разные штаммы вируса отличаются в составе, когда этих "отличий" от уханьского вируса немного, то это не страшно. У "омикрона" их 32, т.е. он хуже "дельта" штамма по характеристикам.

По словам Чепурнова, возможен вариант, что "омикрон" и не получит широкого распространения, тогда он через какое-то время будет подавлен другими вариантами.

Ранее в Германии заявили о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон". Вирус привез в ФРГ турист из ЮАР.

Фото: pexels