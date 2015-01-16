Вирус привез в ФРГ турист из ЮАР.

В Германии заявили о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон". Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал немецкий министр по социальным вопросам на федеральной земле Гессен Кай Клозе. Новый вариант коронавируса в страну привез гражданин, который недавно вернулся из поездки по южной Африки. Он путешествовал по ЮАР.

Инфицированный изолирован. Кай Клозе, министр

Напомним, что 26 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом - повышен.

Глава Всемирной медассоциации: омикрон-штамм может быть таким же опасным, как Эбола.

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