Около 98% подтвержденных случаев ковида в РФ приходятся на штамм "омикрон"

Глава Роспотребнадзора оценила распространение ковида.

Около 98% подтвержденных случаев в стране за последние две недели приходятся на штамм коронавирусной инфекции "омикрон". Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила, что имеет в виде подвиды BA.4, BA.5. По мнению эксперта, сейчас ковид занимает свое место в нише сезонных инфекций.

Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова добавила, что очередная высокая волна заражений COVID-19 была связана с вновь появившимся очень активным генновариантом. Сначала это была "дельта", затем - "омикрон". В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас подобного процесса нет, поэтому небольшой объем по количеству новых пациентов не так заметен для восприятия россиянами.

В России последние две недели наблюдается снижение заболеваемости ковидом.

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