В России последние две недели наблюдается снижение заболеваемости ковидом

Анна Попова оценила эпидобстановку в стране с ковидом.

В России последние две недели наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила, что за последние семь дней на территории страны показатель по количеству пациентов с ковидом сократился на 7,3%. В целом эксперт считает эпидемиологическую ситуацию в России с СOVID-19 управляемой. Она пояснила, что специалисты основываются на уроках прожитых лет.

Мы видим некоторую сезонно-осеннюю волну, сейчас она уже уходит: у нас вторую неделю идет снижение, и на этой неделе - уже минус 7,3% по отношению к предыдущей. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live