В России последние две недели наблюдается снижение заболеваемости ковидом

В России последние две недели наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила, что за последние семь дней на территории страны показатель по количеству пациентов с ковидом сократился на 7,3%. В целом эксперт считает эпидемиологическую ситуацию в России с СOVID-19 управляемой. Она пояснила, что специалисты основываются на уроках прожитых лет.
Мы видим некоторую сезонно-осеннюю волну, сейчас она уже уходит: у нас вторую неделю идет снижение, и на этой неделе - уже минус 7,3% по отношению к предыдущей.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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