Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций

Глава Роспотребнадзора оценила эпидемиологические риски в мире.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в этом году медикам удалось не допустить завоза на территорию страны особо опасных инфекций. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт видит вокруг РФ много эпидемиологических рисков. В частности, речь идет об оспе обезьян, холере. Специалист полагает, что страшная и неприятная болезнь, распространенная в мире, не затронула Россию. Также вблизи государственной границы в отдельных странах в 2022 году распространялась чума. Однако в России ученые сделали все необходимое для того, чтобы не допустить осложнений ситуации.

Холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Оспу обезьян Анна Попова сочла необычным вызовом. Она пояснила, что власти страны предприняли профилактические меры позволили закрыть границу для новой инфекции.

Попова: более 98% болеющих гриппом не привиты.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live