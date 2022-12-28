Попова: более 98% болеющих гриппом не привиты

Глава Роспотребнадзора оценила заразность штамма свиного гриппа в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что более 98% болеющих свиным гриппом пациентов не были привиты от инфекции. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами телеканала "Россия-24".На текущий момент медики поставили вакцину против данного заболевания 52% населения.

Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют, больше чем 98% - это люди непривиты. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора отметила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения, а болезнь может стремительно развиваться. Анна Попова назвала пришедший в страну штамм коварным и заразным. Сейчас этот вариант распространился на все регионы страны.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live