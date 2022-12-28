Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Анна Попова оценила последствия для пациентов, зараженных гриппом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила граждан страны о серьезных осложнениях свиного гриппа. Информацией чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24". Гостья программы пояснила, что данная инфекция дает значительные осложнения на зараженных пациентов, поэтому призвала население страны беречь себя. Эксперт пояснила, что при ухудшении состояния здоровья требуется обращаться за медицинской помощью.

Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: принимаемые противоэпидемические меры позволяют не вводить федеральных ограничений.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

