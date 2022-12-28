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Попова: принимаемые противоэпидемические меры позволяют не вводить федеральных ограничений

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Глава Роспотребнадзора рассказала о том, что стране не нужен новый локдаун.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что принимаемые властями страны и медиками противоэпидемические меры позволяют не вводить  на территории государства жестких федеральных ограничений и локдаунов, так как сейчас "все идет своим чередом". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Она пояснила, что специалисты научились управлять ситуацией.

Меры позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: анна попова, локдаун, роспортребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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