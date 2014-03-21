Попова: у свиного гриппа в России не наблюдается опасных мутаций

По словам Поповой, вирус совпадает с вакцинным штаммом и лечится лекарствами, которые есть у врачей.

Стало известно, что специалисты не видят опасных мутаций у свиного гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По словам Поповой, вирус совпадает с вакцинным штаммом и лечится лекарствами, которые есть у врачей. Медики Петербурга выстроили отдельную схему, по которой лечат и диагностируют коронавирус, грипп и ОРВИ.

Напомним, что в Больнице Боткина открылись дополнительные детские койки. В Петербурге для приема детей с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развернуто около 1000 коек в четырех стационарах: это СПб ГБУЗ "Детская городская больница № 22", СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" и СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница № 3". Самый большой поток пациентов берет на себя СПб ГБУЗ "ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова".

Ранее петербуржцам напомнили правила профилактики гриппа и ОРВИ. Самой лучшей профилактикой специалисты назвали вакцинацию.

Фото: YouTube / Радио Комсомольская Правда