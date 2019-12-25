Петербуржцам напомнили правила профилактики гриппа и ОРВИ

Самой лучшей профилактикой специалисты назвали вакцинацию.

В петербургском управлении Роспотребнадзора напомнили способы профилактики гриппа. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Самой лучшей профилактикой специалисты назвали вакцинацию. Также рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей; ограничить контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания; тщательно и регулярно мыть руки с мылом, промывать нос; проводить проветривание и влажную уборку; полноценно питаться, спать, заниматься спортом.

В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стоить носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

За неделю заболеваемость гриппом выросла на 66,4% в Петербурге.

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