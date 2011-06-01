За неделю заболеваемость гриппом выросла на 66,4% в Петербурге

По данным Роспотребнадзора, среди негриппозных заболеваний часто встречаются РС-вирусы, риновирусы, метапревмовирусы, сезонные коронавирусы.

В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ и гриппа. Чаще заболевают дети от 7 до 10 лет. Среди всех заболевших 55% – это дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 66,4 процента. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, среди негриппозных заболеваний часто встречаются РС-вирусы, риновирусы, метапревмовирусы, сезонные коронавирусы. На 15 декабря охват иммунизацией населения города составил 61 процент.

Напомним, что Попова рассказала, что грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что четыре отечественные вакцины полностью противостоят распространенному сейчас в стране вирусу гриппа. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания, посвященного эпидемиологической обстановке в стране сделала чиновница, которая выступила перед президентом Владимиром Путиным. Специалист пояснила, что штамм свиного гриппа не изменил собственную чувствительность к лекарственным препаратам, которые изготавливаются против него в РФ.

Ранее в Петербурге начался форум по борьбе с инфекционными заболеваниями. По ее словам, темпы роста заболеваемости в России достигли практически 30-35 процентов в неделю.

Фото: Piter.tv

