В Петербурге начался форум по борьбе с инфекционными заболеваниями

По ее словам, темпы роста заболеваемости в России достигли практически 30-35 процентов в неделю.

В четверг, 15 декабря, в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в третий раз проходит научно-практическая конференция об инфекционных заболеваниях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам главного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 способствовал развитию новых направлений науки и работы в целом. Новой темой является постковид, по-прежнему актуален вопрос создания новых вакцин.

Попова добавила, что что сейчас одной из основных задач для отрасли является грипп. По ее словам, темпы роста заболеваемости в России достигли практически 30-35 процентов в неделю. Попова говорит о гриппе штама штамма H1N1, который принес серьезную эпидемию в 2009-2010 годах, а затем в 2015-2016 годах.

Она подчеркивает, что пока специалисты не видят значимых мутаций и он неплохо лечится имеющимися средствами.

Фото: Piter.tv

