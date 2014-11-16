Попова: грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет

Глава Роспотребнадзора оценила опасность заражения данным штаммом в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что четыре отечественные вакцины полностью противостоят распространенному сейчас в стране вирусу гриппа. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания, посвященного эпидемиологической обстановке в стране сделала чиновница, которая выступила перед президентом Владимиром Путиным. Специалист пояснила, что штамм свиного гриппа не изменил собственную чувствительность к лекарственным препаратам, которые изготавливаются против него в РФ.

То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила коллегам о том, что вариант гриппа H1n1 вернулся в РФ спустя шесть лет, после его первого появления в стране. Штамм показывал высокие пандемические показатели в сезоне 2015-2016 года. На текущий сезон он также является превалирующим. Глава Роспотребнадзора отметила, что государственная система исследований и мониторинга позволила оценить угрозу, исходящую от данного варианта. Установлено, что он полностью совпадает с вакцинным штаммом.

Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель.

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