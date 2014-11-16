Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель

Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидситуации в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, так как рост количества заболевших коронавирусной инфекцией сохраняется уже четвертую неделю подряд. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе оперативного правительственного совещания при участии президента России Владимира Путина, посвященного вопросам иммунизации населения и распространению респираторных заболеваний.

Владимир Владимирович, вы, безусловно, правы: так и есть - мы видим напряженную эпидситуацию на сегодняшний день... Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live