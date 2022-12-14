Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается

Глава Роспотребнадзора сообщила об эффективности прививок от данного заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемии кори на территории страны не ожидается. Об этом чиновница сообщила в ходе выступления в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Гостья программы пояснила, что за год в регионах было выявлено только 34 подобных случая заболевания. Все эти инциденты имеют завозной характер. Они не получили дальнейшего распространения.

В этом году, несмотря на вспышки в разных странах и даже у наших ближайших соседей вспышки кори, в РФ зарегистрировано всего 34 случая кори, 34 случая всего кори за год. М успели локализовать очаги. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспротребнадзора пояснила, что массовая вакцинация от кори эффективна. В стране активно проводится работа по иммунизации малышей от данного заболевания. Однако "кривой пандемии" медики не предполагают в стране.

Попова предупредила о сохранении риска заразиться оспой обезьян за рубежом.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда