Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемии кори на территории страны не ожидается. Об этом чиновница сообщила в ходе выступления в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Гостья программы пояснила, что за год в регионах было выявлено только 34 подобных случая заболевания. Все эти инциденты имеют завозной характер. Они не получили дальнейшего распространения.
В этом году, несмотря на вспышки в разных странах и даже у наших ближайших соседей вспышки кори, в РФ зарегистрировано всего 34 случая кори, 34 случая всего кори за год. М успели локализовать очаги.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Глава Роспротребнадзора пояснила, что массовая вакцинация от кори эффективна. В стране активно проводится работа по иммунизации малышей от данного заболевания. Однако "кривой пандемии" медики не предполагают в стране.
Попова предупредила о сохранении риска заразиться оспой обезьян за рубежом.
Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда
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