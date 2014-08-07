Попова предупредила о сохранении риска заразиться оспой обезьян за рубежом

Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемиологических рисках для туристов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила граждан о сохранении риска заразиться оспой обезьян за пределами страны, находясь в отпуске за границей. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Она пояснила, что данная болезнь хотя и затихла в мире, но не ушла совсем. Эксперт предупредила туристов о циркулирующей в отдельных государствах холере. В России от нее прививку сделать невозможно. Она призвала соблюдать требования по гигиене, употреблять в пищу исключительно термически обработанные фрукты и продукты.

Я хочу напомнить также об еще не ушедшей, затихшей, но не ушедшей оспе обезьян, и риски на отдыхе тоже есть. Поэтому главное правило - не навреди себе самому, когда отдыхаешь. Анна Попова, глава Роспотреюбнадзора

Напомним, что оспа обезьян представляет из себя редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе африканского региона. Болезнь особо затрагивает территории, расположенные с тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. наибольшее количество летальных случаев фиксируется в более молодых возрастных групп.

Попова: дети наиболее подвержены заражению гриппом.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда