Попова: дети наиболее подвержены заражению гриппом

Глава Роспотребнадзора оценила наиболее уязвимые группы населения перед пришедшим в страну штаммом гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дети до шести лет и подилые граждане наиболее подвержены заражению гриппом, что следует учитывать при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Гостья программы пояснила, что уязвимость этих категорий граждан обусловлена тем, что у детей еще до конца не сформирована иммунная система, а у пенсионеров - уже ослаблена.

На сегодняшний день "любимый" возраст, возраст максимального поражения - это дети, за ними идут школьники и люди старшего возраста. <...> И это сейчас, в этой ситуации, самые поражаемые возрастные группы. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова уточнила, что по стране введены планы по противодействию гриппу, что является обязательным условие при любом гриппозном эпидподъеме. В частности, фильтры ставятся в детских садах и школах. Персонал учреждений обязан осматривать детей на утреннем фильтре. Однако, если в течение дня ребенок почувствовал себя нехорошо, то его следует отпустить домой в сопровождении взрослого.

Попова сообщила, что задачу по тестированию на грипп планируют решить в короткий срок.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда

