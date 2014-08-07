Попова сообщила, что задачу по тестированию на грипп планируют решить в короткий срок

Глава Роспотребнадзора рассказала о том, что проверять на грипп врачи скоро будут очень быстро.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что задачу по тестированию на грипп медики в стране планируют решить в короткий срок. Речь идет о том, чтобы врач мог оперативно проверить пациентов на аналоги коронавирусной инфекции прямо около постели человека или в течение суток после прихода. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Она пояснила, что сейчас тестов на грипп делается порядка 30 тысяч в ежедневном режиме, но этого количества мало.

Мы в короткое время эту задачу решим, чтобы каждый человек с признаками на ОРВИ тестировался не только на ковид, но и на грипп, чтобы появилась возможность сегодня это делать. Анна Попова, глава Рос потребнадзора

Глава профильного ведомства пояснила, что в настоящее время на коронавирус тестируют всех граждан, у кого есть признаки ОРВИ, а также тем, кому поставлен диагноз "пневмония", при госпитализации пациентов.браться сразу у постели больного или в

Попова: делать прививку от гриппа уже поздно.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда