Отравления в Дагестане могли произойти из-за воды из источника "Джепельский"

В Роспотребнадзоре взяли пробы воды.

Причиной массового отравления людей в Дагестане, по предварительной информации, стало употребление питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский". Соответствующей информацией с общественностью поделилась пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты профильного ведомства ранее организовали эпидемиологическую проверку по факту регистрации в республике случаев кишечной инфекции среди жителей четырех населенных пунктов Магарамкентского района. В числе зараженных оказались несовершеннолетние пациенты в возрасте от 3 до 14 лет. Преимущественно медиками фиксируются легкие формы заболевания кишечной инфекцией, а квалифицированная помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от Магарамкента в сторону села Ахты. пресс-служба Роспотребнадзора в Дагестане

На данный момент жителям сел, где были зарегистрированы случаи заболевания, эксперты рекомендуют строго соблюдать меры предосторожности. В частности, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Проводится обследование пострадавших, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети. Дополнительно подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.

В Дагестане после массового отравления в больнице остаются 18 человек.

Фото: Piter.tv