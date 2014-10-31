В Дагестане после массового отравления в больнице остаются 18 человек

За медицинской помощью обращались 110 человек.

Свыше 100 человек обратились с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентскую центральную больницу на территории Дагестана. В местном медицинском учреждении на госпитализации в стационарном отделении остаются 18 человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления министерства по здравоохранению. На текущий момент состояние пациентов врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, тяжелобольных нет. Ситуация находится на контроле у главы профильного ведомства Ярослава Глазова. В целях консультативной и организационной помощи в район направлена бригада инфекционистов и эпидемиологов. В селах ведутся подворовые обходы, а также весь комплекс противоэпидемических мероприятий, который позволит локализовать очаг заражения. Специалисты из Роспотребнадзора проводят собственное расследование, нацеленное на выявление источника и путей передачи острой кишечной инфекции.

Медицинские работники оказывают всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления пациентов с кишечной инфекцией. За последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в больницу обратились 110 человек. пресс-служба Минздрава в Дагестане

Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках.

Фото: Telegram / Минздрав РД