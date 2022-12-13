Попова: делать прививку от гриппа уже поздно

Глава Роспотребнадзора рассказала о том, что в страну пришел наиболее тяжело переносящийся штамм гриппа.

Прививочная кампания против гриппа в России завершена, поэтому делать прививку пациентам уже поздно. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила, что от данного заболевания в стране существует действенное лекарство, которое находится в достаточном количестве. Она пояснила, что говорит об одном из наиболее быстро распространяющихся и тяжело переносящемся штамме гриппа. Впервые россияне его увидели в 2009-2010 годах, когда медикам пришлось объявить о пандемии. Также вирус регистрировался в России в 2015-2016 годах, а сейчас снова пришел в активном варианте.

Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-10 году, и используется каждый раз. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора пояснила, что привитые вакциной граждане РФ практически не заболевают этим вариантом гриппа. Среди общего количества заболевших гриппом и ОРВИ (более 1 200 000 еженедельно) число привитых составляет чуть больше 200 человек на всю страну.

Попова: Россия полностью не избавилась от коронавируса.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда