Попова: Россия полностью не избавилась от коронавируса

Глава Роспотребнадзора рассказала о необходимости носить медицинские маски.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна полностью не избавилась от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Косомольская правда". Эксперт пояснила, что вместе с гриппом фиксируется и сезонный эпидемиологический подъем заболеваемости ковдиом. Чиновница пояснила, что у COVID-19 и гриппа остаются одинаковые пути передачи - воздушно-капельный. Речь идет о получении инфекции человеком при чихании, разговоре или при попадании на поверхности, слизистые оболочки.

У нас, кроме подъема гриппа, остается еще и подъем ковида. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете, и сейчас идет небольшой, но все-таки подъем, сезонный подъем COVID-19 Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам специалиста, сейчас россияне сами осознают эффективность использования медицинских масок против заражения различными инфекциями, поэтому данную меру эксперты гражданам не навязывают. Анна Попова отметила, что по стране увеличивается спрос на эти изделия, можно увидеть все больше людей в масках в торговых центрах или общественном транспорте.

Попова: в России не выявляли более заразных штаммов коронавируса.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда