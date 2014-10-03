Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу перечислили полезные свойства черники

Регулярное употребление черники благотворно влияет на здоровье глаз, поскольку содержащиеся в ней антоцианы способствуют укреплению сосудов сетчатки.

Ежегодно 10 июля празднуется День сбора черники, который посвящен одной из самых ценных лесных ягод.

Как информируют представители Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, польза черники обусловлена богатым составом витаминов и микроэлементов. Ягода насыщена витаминами A, C, E, K, PP и группы B, такими минералами, как калий, кальций, магний, железо, фосфор, медь, марганец, цинк и прочие. Присутствующие в чернике антиоксиданты защищают клетки организма от старения, вызванного воздействием свободных радикалов.

Регулярное употребление черники благотворно влияет на здоровье глаз, поскольку содержащиеся в ней антоцианы способствуют укреплению сосудов сетчатки. Полезна ягода и для пищеварения: пектины, входящие в её состав, восстанавливают нормальную работу кишечника. Благодаря способности понижать уровень глюкозы, чернику советуют включать в рацион больным сахарным диабетом. Она положительно сказывается на когнитивных функциях мозга, улучшая память и концентрацию внимания. Иммуностимулирующее свойство ягоды обусловлено высоким содержанием витамина C, а противовоспалительный эффект полезен при простудах. Помимо прочего, антиоксидантные вещества и витамин C оказывают положительное влияние на кожу, замедляя появление морщин и пигментации.

Вместе с тем, несмотря на пользу, черника имеет некоторые противопоказания. У некоторых людей она способна вызвать аллергические реакции. Людям с камнями в почках следует ограничить потребление черники, так как она содержит оксалаты, способствующие формированию почечных камней. Осторожность необходима и пациентам с гастритом с повышенным уровнем кислотности, поскольку содержащаяся в чернике кислота способна дополнительно раздражать желудок.

Сбор черники традиционно проходит в июле-августе. Свежесобранную ягоду желательно хранить в прохладном месте, поместив её в чистую сухую емкость из стекла либо пластика. Хорошей альтернативой является заморозка, позволяющая надолго сохранить ценные свойства продукта.

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