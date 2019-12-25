В Петербурге и Ленобласти выявили почти 36 тыс. случаев гриппа и ОРВИ

В Ленобласти ОРВИ и гриппом за неделю заболели более 12 тыс. человек.

За минувшую неделю в Петербурге зарегистрировали более 23,5 тыс. случаев инфекции, а в Ленинградской области — свыше 12,2 тысяч. Это свидетельствует об умеренном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Согласно результатам вирусологического мониторинга, в Северной столице и Ленобласти преобладают вирусы негриппозной этиологии. Специалисты напомнили, что одним из основных способов профилактики гриппа остается вакцинация. На 42-й неделе года в Санкт-Петербурге против гриппа привито 1 016 186 человек, в том числе 212 590 детей. В Ленобласти привились 309 843 человека, в том числе 79 963 ребенка.

В период сезонного подъема заболеваемости сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют по возможности избегать массовых мероприятий, а при появлении симптомов респираторной инфекции оставаться дома.

Ранее в Петербурге возникли вопросы с поставками вакцины против гриппа в отдельные поликлиники. Подробнее об этой ситуации читайте в материале.

Фото: Piter.TV