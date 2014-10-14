В Больнице Боткина открылись дополнительные детские койки

Все пациенты Больницы Боткина при поступлении проходят тестирование на грипп, COVID-19 и ОРВИ методом ПЦР.

В Больнице имени Боткина открылись дополнительные детские койки. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава по Петербургу.

С 16 декабря на площадке "Пискаревский, 49" детское отделение увеличилось на дополнительные 48 коек. Таким образом, сейчас в больнице открыто 94 койки для приема детей. Отделение осуществляет прием детей старше 12 лет с острыми респираторными вирусными заболеваниями, в том числе гриппом.

Все пациенты Больницы Боткина при поступлении проходят тестирование на грипп, COVID-19 и ОРВИ методом ПЦР.

В Петербурге для приема детей с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развернуто около 1000 коек в четырех стационарах: это СПб ГБУЗ "Детская городская больница № 22", СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" и СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница № 3". Самый большой поток пациентов берет на себя СПб ГБУЗ "ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова".

Фото: Комздрав СПб