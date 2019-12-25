Вакцинация 100% персонала позволит не закрывать фуд-корты во время четвертой волны коронавируса

Вакцинация 100% сотрудников может снизить риски закрытия фудкортов во время четвертой волны коронавируса, которая ожидается осенью. Об этом во время делового завтрака "Ресторанный бизнес в торговых центрах" заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.
После вакцинации всех сотрудников фудкорты фактически приравняются к обычным ресторанам с учетом введенных требований.
Ранее стало известно о том, что Смольный вскоре может разрешить фудкортам и островным павильонам в ТЦ возобновить работу, если они привьют 100% сотрудников, хотя бы первым компонентом.
Фото: pexels
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