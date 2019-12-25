Фуд-корты Петербурга могут начать работать раньше

Сейчас с Минздравом прорабатывается механизм верификации.

В пятницу, 23 июля, заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что в Смольном рассматривается возможность возобновления работы фуд-кортов раньше намеченного срока благодаря разрешению выйти на работу невакцинированным сотрудникам при наличии QR-кода, свидетельствующего о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.

При проверках ведомства, нужно будет предъявлять один из двух документов – QR-код с "Госуслуг" или справку о вакцинации. отметил чиновник в ходе делового завтрака "Ресторанный бизнес в торговых центрах", организованного объединением "Рестоград".

Ранее мы писали, что в парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv