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Фуд-корты Петербурга могут начать работать раньше
Сегодня, 15:36
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Фуд-корты Петербурга могут начать работать раньше

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Сейчас с Минздравом прорабатывается механизм верификации.

В пятницу, 23 июля, заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что в Смольном рассматривается возможность возобновления работы фуд-кортов раньше намеченного срока благодаря разрешению выйти на работу невакцинированным сотрудникам при наличии QR-кода, свидетельствующего о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.

При проверках ведомства, нужно будет предъявлять один из двух документов – QR-код с "Госуслуг" или справку о вакцинации.

отметил чиновник в ходе делового завтрака "Ресторанный бизнес в торговых центрах", организованного объединением "Рестоград".

Ранее мы писали, что в парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, фуд-корты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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