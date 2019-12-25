В парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса

Привиться сможет любой желающий.

Со следующей недели в парке 300-летия для петербуржцев доступен шатер для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района 23 июля.

В шатре будут работать сотрудники районных поликлиник. Любой желающий сможет вакцинироваться с 13:00 до 19:00. Шатер располагается справа от центрального входа в парк, его можно заметить по сине-бирюзовой расцветке. Одновременно внутри смогут находиться минимум 5 человек и 3 сотрудников.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация. Ранее стало известно, что более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv