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В парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса
Сегодня, 15:00
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В парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса

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Привиться сможет любой желающий.

Со следующей недели в парке 300-летия для петербуржцев доступен шатер для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района 23 июля. 

В шатре будут работать сотрудники районных поликлиник. Любой желающий сможет вакцинироваться с 13:00 до 19:00. Шатер располагается справа от центрального входа в парк, его можно заметить по сине-бирюзовой расцветке. Одновременно внутри смогут находиться минимум 5 человек и 3 сотрудников. 

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация. Ранее стало известно, что более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, парк 300 летия, шатер
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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